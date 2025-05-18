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التحضيرات الأخيرة لاجتماع رابطة الأندية لمناقشة تصور الموسم المقبل.. صور

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  • التحضيرات الأخيرة لاجتماع رابطة الأندية لمناقشة تصور الموسم المقبل.. صور 1/4
  • التحضيرات الأخيرة لاجتماع رابطة الأندية لمناقشة تصور الموسم المقبل.. صور 2/4
  • التحضيرات الأخيرة لاجتماع رابطة الأندية لمناقشة تصور الموسم المقبل.. صور 3/4
  • التحضيرات الأخيرة لاجتماع رابطة الأندية لمناقشة تصور الموسم المقبل.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لعقد اجتماعها اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.

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جانب من التحضيرات 

 

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التحضيرات الأخيرة لاجتماع رابطة الأندية

 

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قاعة اجتماع رابطة الأندية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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