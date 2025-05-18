شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات جمعت منتخب الشباب مع النسور الخضر قبل مباراة الليلة الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مع منتخب نيجيريا مساء اليوم، الأحد، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر.

وتستضيف مصر منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما والمؤهلة لكأس العالم للشباب بتشيلي.

وخسر منتخب مصر تحت 20 عاما أمام نظيره المغربي بهدف دون رد فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب. وكان المنتخب النيجيري قد خسر أمام منافسه الجنوب أفريقي فى نصف النهائي الآخر.

لقاء الليلة يحمل الرقم 6 في تاريخ مواجهات الكبيرين في البطولة منذ تغيير نظامها للشكل الحالي بداية من نسخة 1991 التي احتضنتها مصر أيضاً، والأرقام تعطي أفضلية لمنتخب نيجيريا الشهير بـ"النسور الخضر" بثلاثة انتصارات آخرها (1 – 0) في مرحلة المجموعات في النسخة السابقة، مقابل فوز وحيد لمنتخب مصر بثنائية محمود عبد المنعم "كهربا" في نصف نهائي نسخة 2013 بالجزائر وحضر التعادل بينهما مرة واحدة أيضاً بنتيجة (1 – 1) في مرحلة المجموعات بنسخة 2007 في الكونغو.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي خلال الفترة القادمة، بتواجده في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية قبل أن يخسر من المغرب.

يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.