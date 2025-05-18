شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى بيراميدز برئاسة ممدوح عيد، على الامتناع عن حضور اجتماع المقرر لـ رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأحد، لمناقشة ووضع تصورات لشكل مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وجاء قرار بيراميدز بالامتناع عن حضور الاجتماع، للتعبير عن عدم الرضاء عن القرارات التى اتخذت مؤخرًا بشأن عدم خصم 3 نقاط من الأهلى على خلفية انسحابه من مواجهة الزمالك، والاكتفاء باعتباره مهزومًا فقط.

وكان الزمالك أكد فى بيان رسمى عدم حضور اجتماع الرابطة اعتراضًا على الطريقة التي تُدار بها المسابقة هذا الموسم، والمعبرة عن غياب العدالة والنزاهة والشفافية، وهذا بدليل القرار "المجحف" الذي أصدره مجلس إدارة الرابطة بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة، والتي انسحب منها فريق الأهلي يوم 11 مارس الماضي.

وسيكون عدم حضور الاجتماع، الذي وُجّهت فيه الدعوة لـ نادي الزمالك، بمثابة الرفض التام من النادي لقرار مجلس الرابطة، والذي صنع أزمة نتيجة المجاملة "الفجة" لأحد الأطراف على حساب البقية.