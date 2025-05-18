7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل، رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية.

رشح أحد الوكلاء البرازيلي روجيرو ميكالي ، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي والشباب، لنادى الزمالك حتى يصبح المدير الفني للفريق الكروي الأول فى الموسم الجديد، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء فى تجهيز المدير الفني الأجنبي الذى سيتولى المهمة حال عدم تقديم أيمن الرمادى أوراق اعتماده وثبوت جدارته وأحقيته بالاستمرار في المنصب مع بداية الموسم المقبل.

يُجهز مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة ملفاً للتأكيد على قانونية جميع قرارات الرابطة فى أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، تحسباً للجوء أندية الزمالك وبيراميدز والأهلى للمحكمة الرياضية الدولية بعد صدور قرار لجنة التظلمات باعتماد قرارات الرابطة وخصم نقاط القمة فقط من النادى الأهلى وعدم خصم 3 نقاط جديدة نهاية الموسم.

تراجعت إدارة النادي الأهلي عن موقفها السابق بعودة المالي أليو ديانج لاعب الفريق المُعار لنادي الخلود السعودي بنهاية الموسم الجاري، بسبب اتفاق الإدارة مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق على إتمام صفقة أجنبية للفريق بمعرفة المدرب الجديد، كما أن الأهلي يرغب فى تدعيم مركز آخر بالفريق، بخلاف خط الوسط، بعد إتمام التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان.

المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت

في سابقة كبيرة تدل على ريادتها، وكأول شركة وطنية مصرية تنجح في ذلك، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم معسكر إعداد خاص بالنادي الأهلي فى مدينة ميامي الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، استعدادًا لمشاركته المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025.

كشف مصدر في الأهلي أن سبب غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن مباراة البنك الأهلي أمس، السبت، فى الجولة السابعة لمرحلة التتويج ببطولة الدوري هو الخلاف الواضح بين اللاعب والنادي بشأن التجديد، وهو الخلاف الذي جعل اللاعب يجمع متعلقاته من النادي الأهلي بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي.

أجل الجزائري عبد الرحيم دغموم ، صانع ألعاب النادي المصري ، حسم تجديد تعاقده مع القلعة الخضراء لفترة مقبلة، مع انتهاء تعاقده مع الفريق البورسعيدي بختام الموسم الجاري، وذلك على الرغم من استجابة المصرى لمطالب اللاعب برفع قيمة عقده.

ضمن البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للعبة، بعد تتويجه ببطولة العالم التى استضافتها ولاية شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.