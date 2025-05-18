شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. ماذا فعل الأهلى أمام الترجي فى نهائي السوبر الأفريقى لليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 04:00 م

تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي أمام الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

وسبق وحقق الأهلى الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 24- 15 فى المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين فى نهائى السوبر الأفريقى التى شهدت تتويج الأهلى والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

رجال الأهلي جاء في الكؤوس الأفريقية بالمجموعة الثانية إلى جانب الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، ، والجيش الملكي المغربي.

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره ريد ستاد الإيفوارى فى أول مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18 قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته.

تأهل فريق الترجي التونسي لكرة اليد إلى نهائي السوبر الأفريقي بالفوز على منتدى درب سلطان المغربي في نصف النهائي.

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى.