شكرا لقرائتكم خبر عن رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم معسكر الزمالك بالإسماعيلية جميع اللاعبين المصابين، حيث يتواجد ضمن المعسكر كل من ناصر ماهر، وناصر منسى، وأحمد الجفالى، ومحمود بنتايج، ومحمود جهاد، والعائدان للتدريبات مؤخرًا محمد شحاتة، وصلاح الدين مصدق.

فيما يغيب عبد الله السعيد وأحمد مصطفى زيزو لاعبا الفريق عن المعسكر الذى سيقام فى الإسماعيلية بداية من اليوم، الأحد، وحتى مساء الأربعاء المقبل.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة، حيث تم تحديد برنامج تأهيلى خاص للاعب ليخضع له فى النادى، كما يغيب زيزو فى ظل خضوعه لبرنامج تدريب فردى بسبب الغياب عن التدريبات طوال الفترة الماضية.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبتروجت وبيراميدز وسط تجهيزات متأخرة

ومن المقرر أن يستمر الفريق فى المعسكر المغلق حتى مساء الأربعاء المُقبل، في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة، فى ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في مسابقة الدوري، بجانب مباراة بيراميدز فى نهائي كأس مصر.

وستُقام تدريبات الفريق خلال المعسكر باستاد هيئة قناة السويس، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة 24 مايو الجاري باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض انطلاق معسكر الزمالك بداية من أمس، السبت، إلا أن عدم توفر بعض المعدات وملابس اللاعبين تسبب فى تأجيل المعسكر.