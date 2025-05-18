شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الفراعنة الصغار فى أمم أفريقيا قبل حلم البرونزية أمام نيجيريا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 03:45 م

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا فى مصر، وتختتم فعالياتها اليوم الأحد.

استهل منتخب مصر للشباب مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور المجموعات.

وفي الجولة الثانية من المجموعات، خسر منتخب مصر من سيراليون بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع زامبيا سلبيا ويفوز على تنزانيا بهدف نظيف.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، كأفضل ثالث ليضرب موعدا مع غانا.

تخطى منتخب مصر غانا في ربع النهائي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، ليصل إلى نصف النهائي ويحسم بطاقة الصعود إلى كأس العالم.

وفشل منتخب مصر للشباب في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بعد الهزيمة من المغرب بهدف نظيف، ليخوض لقاء تحديد المركز الثالث.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي خلال الفترة القادمة، بتواجده في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية قبل أن يخسر من المغرب.

يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.