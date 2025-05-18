شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يداعب الميدالية التاسعة فى أمم أفريقيا أمام نيجيريا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، في السادسة مساء اليوم، مباراة مهمة أمام نيجيريا باستاد الدفاع الجوى، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر وتختتم اليوم أيضا بمباراة النهائي بين المغرب وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

منتخب مصر للشباب خسر بنتيجة (1-0) أمام شقيقه المغربي، وبالنتيجة نفسها سقطت نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، في مباراة نصف النهائي الأخرى.

واستطاع منتخب مصر للشباب في مشاركاته السابقة التتويج باللقب 4 مرات، فيما حل وصيفًا مرة واحدة، واحتل المركز الثالث في 3 مناسبات، ليحصل على 8 ميداليات مختلفة، والآن على أعتاب التاسعة إذا انتصر على نظيره النيجيري في مباراة اليوم.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي خلال الفترة القادمة، بتواجده في دور نصف النهائي من البطولة الأفريقية قبل أن يخسر من المغرب.

يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.