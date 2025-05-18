شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي والان مع تفاصيل الخبر

سيكون الظهور الأول لـ صفقات الأهلى الجديدة خلال ودية الأحمر مع باتشوكا المكسيكي، الأحد 8 يونيو المقبل، على ملعب "تشيس ستاديوم" في ميامي، استعداداً لمشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

ويدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة، وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الوسط ولكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.

الأهلي يُقيم معسكرًا في ميامي استعدادًا لمونديال الأندية ويواجه باتشوكا وديًا 8 يونيو

وفي سابقة كبيرة تدل على ريادتها، وكأول شركة وطنية مصرية تنجح في ذلك، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم معسكر إعداد خاص بالنادي الأهلي فى مدينة ميامي الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، استعدادًا لمشاركته المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025

وفي إطار المعسكر، كشفت الشركة عن تنظيم مباراة ودية مرتقبة تجمع الأهلي ونادي باتشوكا المكسيكي، يوم الأحد 8 يونيو المقبل، على ملعب "تشيس ستاديوم" في ميامي.

وتبدأ المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وأوضحت الشركة أن كواليس المعسكر والمباراة ستعرض حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، التي ستنقل تفاصيل الاستعدادات أولاً بأول.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة فتح باب حجز التذاكر للجماهير عبر منصة "Ticketmaster"، داعية مشجعي النادي الأهلي ومحبي كرة القدم في الولايات المتحدة إلى الإسراع في حجز مقاعدهم لحضور هذه المواجهة المرتقبة، في ظل توقعات بإقبال جماهيري واسع.

الأهلي يستعد لفاركو لحسم الدوري والمتحدة تدعم مشاركته في مونديال الأندية

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على تقديم تجربة جماهيرية متكاملة، تواكب الحضور الدولي المتزايد للأندية المصرية، لاسيما الأهلي، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أندية بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.