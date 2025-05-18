شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عبد الله السعيد وأحمد مصطفى زيزو لاعبا فريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك، عن معسكر الفريق الذى سيقام فى الإسماعيلية، الذى سينطلق بداية من اليوم، الأحد، وحتى مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة، حيث تم تحديد برنامج تأهيلى خاص للاعب ليخضع له فى النادى، كما يغيب زيزو فى ظل خضوعه لبرنامج تدريب فردى بسبب الغياب عن التدريبات طوال الفترة الماضية.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبتروجت وبيراميدز وسط تجهيزات متأخرة

ومن المقرر أن يستمر الفريق فى المعسكر المغلق حتى مساء الأربعاء المُقبل، في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة، فى ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في مسابقة الدوري، بجانب مباراة بيراميدز فى نهائي كأس مصر.

وستُقام تدريبات الفريق خلال المعسكر باستاد هيئة قناة السويس، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة 24 مايو الجاري باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض انطلاق معسكر الزمالك بداية من أمس، السبت، إلا أن عدم توفر بعض المعدات وملابس اللاعبين تسبب فى تأجيل المعسكر.