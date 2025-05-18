الامارات | نزالات عالمية في بطولة «971» للفنون القتالية المختلطة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع بطولة «971» للفنون القتالية المختلطة، نخبة من أبرز نجوم هذه الرياضة على مستوى العالم، الذين يخوضون نزالات مرتقبة، في الحدث الذي يقام برعاية مجلس دبي الرياضي، وذلك يوم 14 يونيو المقبل في «كوكاكولا أرينا» بدبي».

وأكد منير لزّاز، رئيس اللجنة المنظمة، وهو البطل الذي شق طريقه نحو العالمية، بعدما أصبح أول تونسي وعربي يحقق انتصاراً في نزال احترافي في منافسات «UFC»، أن عشاق الفنون القتالية سيكونون على الموعد مع عروض قتالية رفيعة المستوى تجمع أبطالًا عالميين في أمسية استثنائية، وأن تنظيم بطولة «971» يمثل خطوة جديدة في مسيرته، هدفها تطوير رياضة فنون القتال في المنطقة، ومنح الفرصة للمواهب الصاعدة للتألق إلى جانب الأبطال العالميين، مشيرًا إلى أن اختيار دبي كمقر لهذا الحدث يعكس ما تتمتع به من بنية تحتية رياضية عالمية، ودعم رسمي دائم للرياضات القتالية.

وتشهد البطولة إقامة 14 نزالاً متنوعاً، تضم نخبة من الأسماء المحلية الصاعدة والمواهب العالمية، وتأتي رعاية مجلس دبي الرياضي، للبطولة تأكيدا على دعمه للفعاليات الرياضية العالمية، خاصة في رياضات الفنون القتالية، التي باتت تحظى بشعبية واسعة في المنطقة والعالم، وتأتي استكمالًا لمسيرة النجاحات التي حققتها دبي في استضافة كبرى بطولات الفنون القتالية المختلطة في السنوات الأخيرة.