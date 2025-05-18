طه عزت يوضح كواليس قرار قمة الأهلي والزمالك: اللائحة تغيرت.. والقرار "مُحصن"

الشارقة - اميمة ياسر - علّق طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، على قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، والذي قضى باحتساب الزمالك فائزًا، دون خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي، مؤكدًا أن القرار يستند إلى لائحة جديدة "واضحة ومتوافقة دوليًا".

وفي تصريحات عبر قناة "MBC مصر 2"، قال عزت:

"حدث الكثير من الجدل حول الواقعة، واحترامًا للجنة التظلمات التي كنت مستدعى أمامها، لم يكن من المناسب أن أتحدث قبل صدور القرار. لكن المهم أن نوضح أن اللائحة تغيّرت بالكامل هذا الموسم، بناءً على طلبات إعلامية ورياضية سابقة".

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة تختلف جذريًا عن نسخة الموسم الماضي، وتتوافق مع لوائح الانضباط المعتمدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب عدد من الاتحادات مثل السعودي والأوروبي.

وأكد عزت أن المادة 17.4 من اللائحة الجديدة تنص بوضوح على اعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 3-0، وهو ما تم تطبيقه على الأهلي. بينما تنظم المادة 17.8 توقيع العقوبات المالية، والتي وافقت عليها كل الأندية قبل انطلاق الموسم في 19 أكتوبر.

وأوضح أن مجلس إدارة الرابطة اعتبر انسحاب الأهلي "ظرفًا طارئًا"، لذلك تم الاكتفاء بالعقوبات المالية وخصم ثلاث نقاط فقط، دون خصمها مجددًا في نهاية الموسم.

كما شدد على أن تفسير اللائحة حق حصري لمجلس إدارة الرابطة ولجنة المسابقات، وفقًا للمادة 63/3، ولا يجوز الطعن على قراراتهما أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية، وهو ما اعتبره أمرًا متبعًا في لوائح عالمية مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.

وختم عزت حديثه قائلًا:

"أنا مرتاح نفسيًا لكل ما اتُّخذ من قرارات، وأؤمن أنها كانت عادلة بنسبة 100%، منذ البداية وحتى النهاية".