شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجم العراقي مهند علي يعود لحسابات الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المهاجم العراقي مهند علي، لاعب فريق الشرطة، لدائرة اهتمامات مسئولى لجنة التخطيط بنادى الزمالك، بعدما تم عرضه على القلعة البيضاء، تحسبًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهى عقد مهند على مع فريق الشرطة العراقى بنهاية الموسم الجارى، ما يجعله لاعبا حرا، كما استطلع مسئولو لجنة التخطيط رأي مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق الشرطة العراقى فى إمكانيات اللاعب.

ويتفاوض فى الوقت الحالى مسئولى الزمالك مع مهند على، بعدما كان خارج حسابات الزمالك، وحال التوصل لاتفاق يرضى الطرفين سيتم إتمام الصفقة، خاصة فى ظل رغبة الزمالك فى تدعيم مركز الهجوم بعناصر مميزة.

كما يدرس مسئولو نادى الزمالك الدخول فى مفاوضات مع نادى الجونة للتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الزمالك في تدعيم مركز حراسة المرمى بعناصر مميزة.

وكان حمزة علاء حارس الأهلى على رادر القلعة البيضاء فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، إلا أن الحارس فضل خوض تجربة الاحتراف، وأكد للمقربين أنه وقع لأحد أندية دورى الدرجة الثانية الفرنسى.

ونجح محمد علاء حارس مرمى نادى الجونة فى خطف الأضواء خلال أول موسم يلعبه فى الدورى الممتاز، بعد انتقاله إلى الجونة قادما من فريق القناة.

وحصل فريق الجونة على خدمات محمد علاء من القناة مقابل 2.5 مليون جنيه، بعد صراع مع غزل المحلة الذى كان يريد ضم الحارس، ولكن الجونة حصل على خدماته.