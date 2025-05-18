شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع حارسة الشمس مواليد 2004 لتعويض إصابة فرح الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 01:20 م

تعاقد فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مع سارة علوى حارسة الشمس مواليد 2004 على سبيل الإعارة، لتعويض غياب فرح الشاذلى فى بطولة الكؤوس الأفريقية المقامة حاليا فى الأهلى.

طارد شبح الإصابات نجمات فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على مدار 48 ساعة علي صعيد بطولة السوبر الأفريقي، شهدت حصد الفريق الأحمر خلالها الفضية بالخسارة أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

وشهدت مباراة نصف نهائي السوبر أمام جمعية الساحل التونسي إصابة فرح الشاذلي حارسة مرمي فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بالرباط الصليبي، فى ظل تحاملها على نفسها واستكمال المباراة مصابة بعد طرد الحارسة الأخرى منة السيد.

وعقب انتهاء المباراة التى حصلت خلالها فرح الشاذلي على لقب أفضل لاعبة في المباراة خضعت لأشعة أثبتت إصابتها بالرباط الصليبي.

كما تأكد إصابة أمينة هشام لاعبة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقطع في الرباط الداخلي للركبة، لتغيب على إثرها لأكثر من 4 أشهر على خلفية إصابتها فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي فى نهائي السوبر الأفريقي.

جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة الكؤوس الأفريقية، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بريميرو الأنجولى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

ويسعى فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز الثالث بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20 .