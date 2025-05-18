شكرا لقرائتكم خبر عن ‎16 ناديا تؤكد حضور اجتماع رابطة الأندية اليوم لمناقشة شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو 16 ناديا من أندية الدوري الممتاز حضور اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم بأحد فنادق القاهرة، مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز، لمناقشة تصورات الدورى الجديد.

وأعلن الزمالك مقاطعة الاجتماع، فيما لم يتضح موقف بيراميدز حتى الآن، بينما أكدت باقي الأندية حضورها، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة لبلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.