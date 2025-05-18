منتخب الشباب يفتقد جهود "سفاجا" أمام نيجيريا فى أمم أفريقيا للإيقاف

القاهرة - سامية سيد - يفتقد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، سيف الدين سفاجا لاعب الوسط فى مباراة نيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر، وذلك للإيقاف بعد حصوله على إنذارين قبل مباراة اليوم.

ويخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، في السادسة مساء اليوم، مباراة مهمة أمام نيجيريا باستاد الدفاع الجوى، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر وتختتم اليوم أيضا بمباراة النهائي بين المغرب وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

وخسر منتخب الشباب أمام المغرب الجمعة الماضى فى نصف نهائى البطولة بهدف نظيف، ليواجه نيجيريا على المركز الثالث اليوم الأحد وتتبخر أحلامه فى المنافسة على اللقب القارى.

وفى السياق ذاته، يبذل الجهاز الطبى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما جهودا كبيرة لتجهيز عمر خضر لاعب المنتخب للمشاركة فى مباراة نيجيريا اليوم، وارتفعت أسهم عمر خضر فى اللحاق بالمباراة ، بعد تمتثل اللاعب للشفاء ليقترب بقوة من قيادة الفراعنة أمام نسور نيجيريا.

وتغيب عمر خضر عن مباراتى منتخب مصر أمام غانا والمغرب الأخيرتين بسبب شعوره بآلام فى العضلة الخلفية ، قبل أن يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة د.محمد أكمل ود. محمد محروس أخصائى العلاج الطبيعى ليقترب من العودة أمام نيجيريا.