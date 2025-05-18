شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا فى كأس أمم أفريقيا للشباب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، باستاد الدفاع الجوى، بينما تقام مباراة النهائى بين المغرب وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

وتلقى منتخب الشباب هزيمة بهدف نظيف أمام المغرب، الجمعة الماضى، فى نصف نهائى البطولة، ليواجه نيجيريا على المركز الثالث، وتتبخر أحلامه فى المنافسة على اللقب القارى.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط فى المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" رقم (6)؛ الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة عبر شاشتها.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة لقناة الاتحادي الأفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب، بجانب أون سبورتس التردد الأرضى.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي خلال الفترة القادمة، بتواجده في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية قبل أن يخسر من المغرب.

يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.