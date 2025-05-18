شكرا لقرائتكم خبر عن باربيتو يخطر الزمالك باستقالته من تدريب فريق اليد.. وريشة يستكمل المهمة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 12:48 م

أخطر الإسبانى فرناندو باربيتو، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء بتقديم استقالته من تدريب الفريق بسبب المستحقات المتأخرة، وذلك عقب أيام من خسارة السوبر الأفريقى.

وحاول مسئولو الزمالك إقناع المدير الفنى باستكمال مهمته حتى نهاية بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يخوضها الفريق الأبيض بالنادى الأهلى حاليا، إلا أن المدير الفنى رفض، ليستكمل المدرب محمد عبد السلام ريشة المهمة بدلا منه.

ويواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره منتدى درب سلطان المغربى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على نظيره جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني.