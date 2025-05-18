شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرتان من طه عزت مدير لجنة المسابقات وراء قرارات التظلمات فى أزمة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم طه عزت ، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بمذكرتين خلال جلسة الاستماع التي خضع لها فى اجتماع لجنة الاستئناف "التظلمات"، قبل إصدار القرارات النهائية في أزمة مباراة القمة.

وتضمنت المذكرتان حيثيات قرارىّ الرابطة بشأن مباراة القمة، حيث تضمنت المذكرة الأولى قرار لجنة المسابقات وحيثيات قرار خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره خاسرًا فى المباراة، والمذكرة الثانية تضمنت قرار مجلس إدارة رابطة الأندية بعد اجتماعها، وتتضمن حيثيات قرار اعتبار الأهلي خاسرا دون خصم 3 نقاط.

ويُجهز مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة ملفاً للتأكيد على قانونية جميع قرارات الرابطة فى أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، تحسباً للجوء أندية الزمالك وبيراميدز والأهلى للمحكمة الرياضية الدولية بعد صدور قرار لجنة التظلمات باعتماد قرارات الرابطة وخصم نقاط القمة فقط من النادى الأهلى وعدم خصم 3 نقاط جديدة نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة حيثيات قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد الانسحاب من مباراة القمة ضد الزمالك، وأكد مسئولو الرابطة أن اللوائح يتم تغييرها في كل دولة العالم، ولائحة الدورى المصرى الموسم الحالي متوافقة مع الاتحاد الدولي.