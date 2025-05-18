شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة ضم خالد عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة مفاوضات النادي لضم خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي المقبل لدعم صفوف الفريق، بعد خروج اللاعب من حسابات القلعة الحمراء.

وقال أشرف نصار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "لم نفتح ملف الانتقالات نهائياً حتى الآن، كل شىء مؤجل لحين حسم المربع الذهبي فى الدوري ولم ندخل فى مفاوضات مع خالد عبد الفتاح ".

وأضاف نصار، "لم نناقش أي عروض مع نجوم الفريق وكل شىء مؤجل بعد نهاية الموسم، وهدفنا المشاركة بالكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل".

واختتم رئيس نادي البنك الأهلي متحدثاً عن هزيمة أمس، السبت، أمام النادي الأهلي في الوقت الضائع بالدوري بهدفين مقابل هدف، "قدمنا أداءً جيداً خلال المباراة ولكن في النهاية النتيجة كانت لصالح الأهلي، وتنتظرنا مواجهة صعبة أمام المصري، وهدفنا الفوز في آخر جولتين لحسم المربع الذهبي".

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع حالياً في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ويتبقى لكل فريق مباراتان فقط في مشوار الدوري.