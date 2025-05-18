شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار تحت أنظار الزمالك للعودة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو لجنة التخطيط بنادى الزمالك سيد عبد الله نيمار، لاعب الفريق الكروى الأول المعار لصفوف البنك الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، تحت الأنظار، من أجل عودته للقلعة البيضاء مع انتهاء مدة إعارته.

وظهر سيد نيمار بمستوى مميز خلال مواجهة الأهلى التى أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2 - 1.

ولفت سيد نيمار الأنظار بشدة بعد المستوى المبهر الذى ظهر عليه، حيث نجح طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى فى تطوير إمكانيات اللاعب ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، وعلى رأسهم نادى الزمالك الذى بات يدرس عودة اللاعب فى الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته أو بيعه.

ويواجه الزمالك نظيره بتروجت فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.