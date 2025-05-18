شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني بعد التتويج باللقب العالمي الثامن للاسكواش: الأغلى والأهم والان مع تفاصيل الخبر

أعربت البطلة المصرية نور الشربيني ، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش ، عن سعادتها عقب التتويج ببطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.



نور الشربينى

وكتبت نور الشربيني عبر صفحتها على فيس بوك، "بطولة العالم للمرة الثامنة واللقب الأهم والغالي علي قلبي… اللقب اللي كنت بحلم بيه، بسعى ليه، وبحارب عشانه. اللقب ده غالي ومميز الحمدلله عاي كل شيء.



بذلك الفوز حققت نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ 7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015 ،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.