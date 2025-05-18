شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر الإسماعيلية استعداداً لمواجهة بتروجت ونهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، الانتظام فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يستمر الفريق فى المعسكر المغلق حتى مساء الأربعاء المُقبل، في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة، فى ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في مسابقة الدوري، بجانب مباراة بيراميدز فى نهائي كأس مصر.

وستُقام تدريبات الفريق خلال المعسكر باستاد هيئة قناة السويس، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة 24 مايو الجاري باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض انطلاق معسكر الزمالك بداية من أمس، السبت، إلا أن عدم توفر بعض المعدات وملابس اللاعبين تسبب فى تأجيل المعسكر.