شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على استمرا عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت للفريق في مباراة فاركو يوم 28 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج والأخيرة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ورغم اتفاق الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو على تدريب الفريق لمدة موسمين تبدأ مع نهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة الأهلي استقرت على استمرار النحاس فى منصبه، خاصة بعد النتائج الجيدة التي قدمها الفريق تحت قيادته ونجح من خلالها فى إحياء حظوظ الأهلي في التتويج ببطولة الدوري.

وحسمت إدارة الأهلي موقفها من بقاء النحاس في منصبه بالتأكيد على استمراره مديراً فنياً حتى نهاية بطولة الدوري حفاظاً على استقرار وتركيز الفريق واللاعبين وعدم إدخال عنصر جديد قد يُشتت تركيز الفريق ، على أن تبدأ مسيرة ريفيرو مع الفريق بعد نهاية الدوري خلال الموسم الجاري.

وقاد النحاس الأهلي للفوز في خمسة مباريات مُتنتالية على حساب بتروجت 3-2، وحرس الحدود 5-0، والمصري 4-2 وسيراميكا 1-0، والبنك الأهلي 2-1 .

ورغم أن عماد النحاس تسلّم مهمة تدريب الأهلي في توقيت حرج للغاية وكانت حظوظ المارد الأحمر في التتويج بالدوري صعبة للغاية لصالح بيراميدز إلا أن النحاس قاد الأهلي لحصد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات مُتتالية واستعاد قمة الدوري مُستغلاً خسارة بيراميدز في مباراتي فاركو والبنك الأهلي على التوالي.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 55 نقطة ويحتاج الفوز أو التعادل مع فاركو المقرر لها الثامنة من مساء 28 مايو الجاري بإستاد القاهرة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسمياً .