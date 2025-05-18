شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

في سابقة كبيرة تدل على ريادتها، وكأول شركة وطنية مصرية تنجح في ذلك، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم معسكر إعداد خاص بالنادي الأهلي فى مدينة ميامي الأمريكية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، استعدادًا لمشاركته المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025.

وفي إطار المعسكر، كشفت الشركة عن تنظيم مباراة ودية مرتقبة تجمع الأهلي ونادي باتشوكا المكسيكي، يوم الأحد 8 يونيو المقبل، على ملعب "تشيس ستاديوم" في ميامي.



الأهلى و باتشوكا

وتبدأ المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وأوضحت الشركة أن كواليس المعسكر والمباراة ستعرض حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، التي ستنقل تفاصيل الاستعدادات أولاً بأول.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة فتح باب حجز التذاكر للجماهير عبر منصة "Ticketmaster"، داعية مشجعي النادي الأهلي ومحبي كرة القدم في الولايات المتحدة إلى الإسراع في حجز مقاعدهم لحضور هذه المواجهة المرتقبة، في ظل توقعات بإقبال جماهيري واسع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على تقديم تجربة جماهيرية متكاملة، تواكب الحضور الدولي المتزايد للأندية المصرية، لاسيما الأهلي، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أندية بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.