شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام بريميرو الأنجولى فى بطولة الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 11:15 ص

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بريميرو الأنجولى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

ويسعى فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز الثالث بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20 .

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد اللقب، بالرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية، حيث جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.