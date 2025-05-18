شكرا لقرائتكم خبر عن روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح أحد الوكلاء البرازيلي روجيرو ميكالي ، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي والشباب، لنادى الزمالك حتى يصبح المدير الفني للفريق الكروي الأول فى الموسم الجديد، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء فى تجهيز المدير الفني الأجنبي الذى سيتولى المهمة حال عدم تقديم أيمن الرمادى أوراق اعتماده وثبوت جدارته وأحقيته بالاستمرار في المنصب مع بداية الموسم المقبل.



ويضع مسئولو الزمالك خطة بديلة حال عدم إقناع أيمن الرمادى المسئولين بالنادى، بالتعاقد مع مدير فنى أجنبى، ودخل روجيرو ميكالى ضمن قائمة المرشحين لهذا المنصب، خاصة أنه سبق له العمل فى مصر، وعلى دراية وعلم بالدورى المصري واللاعبين، ما سيسهل مهمته حال الاستقرار على التعاقد معه وتوليه المهمة.

ميكالي يعود لدائرة اهتمامات الزمالك.. وسقف مالي جديد للتعاقد مع مدرب أجنبي

وكان ميكالى ضمن المرشحين لتدريب الزمالك قبل التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس، إلا أن عدم رحيل المدرب عن منتخب الشباب حينها كان عائقًا أمام إتمام الصفقة، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على المقابل المادى الذى كان يمثل العائق الثاني.



ووضع مسئولو الزمالك سقفًا لراتب المدير الفني الأجنبي الذى سيتم التعاقد معه، حيث سيكون راتبه ما بين 100 ألف دولار و120 ألف دولار بحد أقصى، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو الذى رحل منذ أسابيع كان يتقاضى 70 ألف دولار برفقة جهازه المعاون.