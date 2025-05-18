شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ساخن للرابطة مع رؤساء الأندية اليوم لمناقشة شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا عصر اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز؛ لمناقشة تصورات الدورى الجديد، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، وتسعى الرابطة لبلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع المرتقب مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمقرر عقده الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما فى ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية فى تقويم النظام ما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتتجه النية لزيادة عدد الأندية المشاركة إلى 20 أو 24 فريقاً بدلاً من 19 كما كان متفقاً عليه من قبل.

وفى المقابل، يتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية، خاصة التي تعانى فى منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال إلغاء الهبوط سواء بزيادة عدد الأندية أو إقامته من مجموعتين.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.