شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يرشح طارق مصطفى وعلي ماهر لمنتخب المحليين ويعلن موقف ريفيرو مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رشح الإعلامى أحمد شوبير الثنائى على ماهر المدير الفنى لسيراميكا وطارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى لتولى أحدهما المهمة الفنية لمنتخب المحليين فى كأس العرب المقبلة.

وتمنى شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أون سبورت إف إم، إعفاء الأسماء التى عفى عليها الزمن من هذه المسئولية.

وأكد أحمد شوبير، وصول الإسباني ريفيرو، إلى مصر منذ 4 أيام ويتابع كل أمور النادي الأهلي تمهيدا للتعاقد معه ولكن لا يزال النادي الأحمر بين نارين التعاقد مع ريفيرو بسبب كأس العالم للأندية أو استمرار عماد النحاس بسبب باقي مشوار الدوري.

من ناحية أخرى، يرى شوبي،ر أن روح الأهلى السر وراء الإصرار على تحقيق الفوز أمام البنك الأهلى فى المواجهة التى جمعة كلا الفريقين على استاد القاهرة فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى بهدف قاتل فى الوقت بدلا من الضائع .

وقال شوبير، إن عودة الأهلى للمنافسة بهذا الشكل يأتى من بعيد فى موسم شهد العديد من المعوقات و خسارة نقاط و رحيل المدير الفنى السويسرى كولر.

حقق فريق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم لقب الدوري هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة.

تقدم إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 21 وتعادل ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل وسام أبو علي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.