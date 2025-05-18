شكرا لقرائتكم خبر عن "صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت إدارة النادي الأهلي عن موقفها السابق بعودة المالي أليو ديانج لاعب الفريق المُعار لنادي الخلود السعودي بنهاية الموسم الجاري، بسبب اتفاق الإدارة مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق على إتمام صفقة أجنبية للفريق بمعرفة المدرب الجديد، كما أن الأهلي يرغب فى تدعيم مركز آخر بالفريق، بخلاف خط الوسط، بعد إتمام التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان.

وشهدت الأيام الماضية جلسة بين مسئولى النادي الأهلي وريفيرو بشأن عدة ملفات أبرزها صفقات الصيف، وأكد مسئولو النادي للمدرب الإسباني أن قائمة الأجانب بالفريق مع نهاية الموسم الجاري سيكون بها 4 لاعبين هم الثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي والسلوفيني جراديشار والتونسي محمد علي بن رمضان.

وأوضح الأهلي للمدرب الإسباني أن عودة ديانج من الإعارة تعني عدم ضم صفقات أجنبية أخرى، وهو ما رفضه ريفيرو، حيث أكد لمسئولى النادي أنه يرغب فى ضم صفقة أجنبية أخرى بخلاف ديانج، لأن هناك لاعبين أجانب آخرين يرغب فى ضم أحدهم للفريق، وتحديداً في مراكز أخرى غير خط الوسط الذي يضم أكثر من لاعب مُميز.

وتسببت رؤية ريفيرو فى إعادة التفكير فى مسألة عودة ديانج للفريق، وقررت الإدارة استمرار إعارة اللاعب أو بيعه نهائياً، على أن يضم النادي صفقة أجنبية أخرى بمعرفة المدرب الجديد الذي سيتولي المسئولية بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عن الفريق بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويضم الأهلي حالياً خمسة أجانب هم، الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله وأشرف بن شرقي بجانب السلوفيني جراديشار والتونسي علي معلول، فيما تم رفع اسم المغربي رضا سليم من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب الإصابة كما يلعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" مُعاراً لنادي الصفاقسي التونسي بجانب آليو ديانج ، ومع نهاية الموسم الجاري، سيرحل كل من علي معلول ويحيى عطية الله ورضا سليم وكريستو، ومع انضمام التونسي محمد علي بن رمضان سيكون الأهلي لديه 4 أجانب ، هم أشرف داري وأشرف بن شرقي وجراديشار وبن رمضان، لذا لا يرغب النادي في استعادة ديانج مع ضم لاعب أجنبي بدلاً منه في مركز آخر غير الوسط.