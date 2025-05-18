شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتبقى لفريقي الاهلى وبيراميدز جولة واحدة فى صراع مسابقة دوري نايل هذا الموسم، والذى أقيم بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التى تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر فى مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين فى الموسم الحالي، وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أى نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية فى مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

ويتبقى للأهلي مباراة أمام فاركو، ويلاقى بيراميدز نظيره سيراميكا.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو الساعة 8 مساءً باستاد هيئة قناة السويس

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :

الأربعاء 28 مايو

الأهلي مع فاركو الساعة 8 مساءً باستاد القاهرة