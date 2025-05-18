شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ملف تجديد ربيعة للأهلى وصل "حيطة سد".. وبيراميدز ينفى المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة لحسم التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.