شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه فاركو فى الجولة السابعة للمنافسة على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 10:00 ص

يواجه فريق حرس الحدود نظيره فاركو ضمن الجولة السابعة من عمر المجموعة الأولى (المنافسة على اللقب) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" اليوم، الأحد، باستاد المكس في الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع فى جدول ترتيب المجموعة الأولى (المنافسة على اللقب) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 23 نقطة، بينما يحل فاركو سابعى برصيد 31 نقطة .

ويغيب الثنائى محمود الزنفلى والنيجيرى إيزى إيميكا لاعبا فريق حرس الحدود أمام فاركو بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاثة إنذارات.

ويحاول الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد عيد عبد الملك من تجهيز بعض اللاعبين لتعويض الثنائى في التشكيل الأساسى المباراة المقبلة أمام فاركو.