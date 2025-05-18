شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 09:45 ص

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره منتدى درب سلطان المغربى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على نظيره جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.