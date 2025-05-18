شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه نيجيريا الليلة لحسم المركز الثالث فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، في السادسة مساء اليوم، مباراة مهمة أمام نيجيريا باستاد الدفاع الجوى، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر وتختتم اليوم أيضا بمباراة النهائي بين المغرب وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

خسر منتخب الشباب أمام المغرب الجمعة الماضى فى نصف نهائى البطولة بهدف نظيف، ليواجه نيجيريا على المركز الثالث اليوم الأحد وتتبخر أحلامه فى المنافسة على اللقب القارى.

وفى السياق ذاته، يبذل الجهاز الطبى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما جهودا كبيرة لتجهيز عمر خضر لاعب المنتخب للمشاركة فى مباراة نيجيريا اليوم، وارتفعت أسهم عمر خضر فى اللحاق بالمباراة ، بعد تمتثل اللاعب للشفاء ليقترب بقوة من قيادة الفراعنة أمام نسور نيجيريا.

وتغيب عمر خضر عن مباراتى منتخب مصر أمام غانا والمغرب الأخيرتين بسبب شعوره بآلام فى العضلة الخلفية ، قبل أن يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة د.محمد أكمل ود. محمد محروس أخصائى العلاج الطبيعى ليقترب من العودة أمام نيجيريا.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا اليوم، عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجى ومؤمن شريف وأحمد خالد "كاباكا" و سيف سفاجا ومحمد السيد وعمر خضر وأحمد شرف محمد زعلوك.

وتأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0 .

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

وقال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إن لاعبيه قدموا أفضل مبارياتهم في البطولة أمام المغرب، وأنه يشكرهم على مجهودهم الكبير، موضحا أن الأداء ستحسن قبل المشاركة في كأس العالم.

وتحدث نبيه قائلًا: "كانت مباراة كبيرة بين شقيقين عربيين، خرجنا من معترك مرهق في دور المجموعات، قبل تجاوز عقبة كبيرة تمثلت في التغلب على المنتخب الغاني بالدور ربع النهائي، اللاعبون بذلوا جهدًا مضاعفًا بسبب لعب مباراة إضافية في الدور الأول."

وواصل نبيه: "كنا نتمنى أن نتأهل للنهائي، لكن التوفيق لم يحالفنا، ارتكبنا خطأ وحيدًا واستغله المنتخب المغربي، الإصابات أجبرتنا على تغييرات اضطرارية على مدار البطولة، لكن هذا وارد في البطولات الكبرى."