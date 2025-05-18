الامارات | فنربخشة يستعد لطرد مورينيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية عن نية نادي فنربخشة التركي، إنهاء عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مع نهاية الموسم الجاري، في ظل فشل الفريق في التتويج بأي بطولة هذا الموسم، رغم التعاقد الكبير مع المدرب المخضرم صيف 2024.

كان مورينيو وقع عقداً مع فنربخشة لمدة ثلاث سنوات يمتد حتى عام 2027، إلا أن النتائج المتواضعة وخروج الفريق من الموسم بلا ألقاب، لاسيما مع سيطرة غلطة سراي على الدوري والكأس، دفعت إدارة النادي للتفكير فى فسخ التعاقد مبكراً.

وبحسب صحيفة فناتيك التركية، ناقش مجلس إدارة فنربخشة خلال اجتماعه الأخير مستقبل مورينيو، وأجمع الأعضاء على أن بقاءه قد لا يخدم مصلحة الفريق، مع التأكيد على الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي، ودون اللجوء إلى دفع أي تعويضات مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة ستعقد اجتماعاً مع مورينيو خلال الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى صيغة إنهاء بالتراضي، خصوصاً أن فسخ العقد بشكل رسمي يتطلب التزامات مالية ضخمة.