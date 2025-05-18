شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الأهلي أن سبب غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن مباراة البنك الأهلي أمس، السبت، فى الجولة السابعة لمرحلة التتويج ببطولة الدوري هو الخلاف الواضح بين اللاعب والنادي بشأن التجديد، وهو الخلاف الذي جعل اللاعب يجمع متعلقاته من النادي الأهلي بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي.

وشدد المصدر على أن علاقة ربيعة بالأهلي انتهت، إن لم يتراجع اللاعب عن اتفاقه مع النادي السعودي ويُجدد للأهلي، وهذا أمر صعب للغاية، وأوضح أن إدارة الأهلي قدمت آخر عرض لرامي ربيعة بالحصول على 20 مليون جنيه سنوياً لكن اللاعب طلب 35 مليون جنيه سنوياً، بجانب نسبة أخرى يحصل عليها شقيقه، وهو ما رفضه الأهلي، لتتعثّر المفاوضات بين الطرفين.

فى سياق آخر، أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة عماد النحاس ، صفحة مباراة البنك الاهلى التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السابعة من مرحلة الحسم بدوري نايل، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام فاركو ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة لحسم التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.