شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا فى مباراة برونزية أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 06:30 ص

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا فى مصر، وتختتم فعالياتها اليوم الأحد، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" رقم (6)؛ الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة عبر شاشتها.

ستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة لقناة الاتحادي الأفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب، بجانب أون سبورتس التردد الأرضى.

2_ قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد محمد وهب، أحمد أيمن.

الدفاع: يوسف سيد، أحمد محمد عابدين، عبد الله بوستنجي، محمد جمال، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف، مهاب سامي.

الوسط: أحمد خالد كباكا، محمد السيد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام، محمد عاطف، عمر أسامة، أحمد أبو الفتح، عمر خالد بيبو، عمر خضر، محمد رأفت.

الهجوم: مهند محمد أحمد، عمرو محمد فتحي، محمد هيثم، محمد زعلوك.

وكان محمد عبدالله لاعب الأهلي غادر معسكر منتخب مصر منذ يوم 6 مايو الجاري بسبب الإصابة.

3_مشوار الفراعنة الصغار

خاض 6 مباريات في بطولة كأس أمم إفريقيا خسر في مواجهتين وفاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء.

خسر منتخب مصر تحت 20 عاما أمام نظيره المغربي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب. 4_ المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

4_ المنتخبات المتأهلة لكأس العالم وحسم منتخب مصر تأهله إلي كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي خلال الفترة القادمة، بتواجده في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية قبل أن يخسر من المغرب. يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.

5_موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

تقام مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، باستاد الدفاع الجوى، بينما تقام مباراة النهائى بين المغرب وجنوب افريقيا فى التاسعة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولى.

وتأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.