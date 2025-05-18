شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجتمع مع بوجلبان لفسخ التعاقد بالتراضى بعد رباعية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة النادي المصري على توجيه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، والتي جمعت الفريقين مساء أمس السبت.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المصري مع بوجلبان خلال الساعات المقبلة للاتفاق مع المدرب التونسي على فسخ التعاقد بالتراضي قبل نهاية الموسم، نظراً لتراجع نتائج الفريق وحالة الغضب لجماهير بورسعيد.

وكشف مصدر بالنادي المصري لـ"الخليج 365" أن الإدارة تخطط للاعتماد على ميمي عبد الرازق لقيادة المصري في آخر جولتين، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم القادم.

وكان المصري قد ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.