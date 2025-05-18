شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أجل الجزائري عبد الرحيم دغموم ، صانع ألعاب النادي المصري ، حسم تجديد تعاقده مع القلعة الخضراء لفترة مقبلة، مع انتهاء تعاقده مع الفريق البورسعيدي بختام الموسم الجاري، وذلك على الرغم من استجابة المصرى لمطالب اللاعب برفع قيمة عقده.

وكان دغموم كشف فى تصريحات سابقة لصحف جزائرية أنه يمنح الأولوية للبحث عن عرض احتراف خارجي في أوروبا، وحال عدم تلقيه عرضاً سيستمر مع المصري اعترافاً بفضل النادي ومساندته له وقت إصابته في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن دخول اللاعب الجزائري دائرة اهتمامات نادي الزمالك لدعم هجوم الفريق الأبيض، خاصة بعدما نجح الزمالك في حل أزمة إيقاف القيد.

ويتبقى للنادي المصري مباراتان فقط في مسابقة الدوري، حيث يلتقي مع البنك الأهلي السبت المقبل في الجولة السابعة من عمر لقاءات حسم بطولة الدوري، بينما يواجه حرس الحدود 31 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.