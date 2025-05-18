شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: لا أصدق وأشكر كل من ساندنى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته الكبيرة، بعد تتويجه ببطولة العالم التى استضافتها ولاية شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-3.

وقال مصطفى عسل بعد فوزه بلقب بطولة العالم للاسكواش في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: من الناحية العاطفية، أشعر وكأنني خارج هذا العالم، حققت اللقب رقم 21 في بطولات PSA.

وأضاف عسل: مررت بالكثير من الأمور النفسية هذا الأسبوع، وكوني أستجمع نفسي وأفوز بهذا الشكل فهو أمر لا يُصدق، أن أكون المصنف الأول عالمياً وبطل العالم في نفس الوقت شيء رائع، أريد أن أشكر كل من ساندني، لكن الشخص الذي كان دائماً خلفي هو مدربي جيمس ويلستروب، ووالدي كان يريد، بعد كل ما حدث، أن أعود إلى مصر، لكن (ويلستروب) كان يتحدث معي كثيراً ويدعمني، وها أنا هنا، بطل العالم".

واختتم مصطفى عسل: كل من يحقق النجاح يتجاهل خطاب الكراهية ويركز فقط على الإيجابيات، أنا حتى لا أملك غرفة فندق الليلة، سأبقى في بهو الفندق، على ما أظن، كل ما أريده الآن هو الكأس وبعض الصور.

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

بذلك تحقق نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.