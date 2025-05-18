شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يحتفظ بصدارة التصنيف العالمى للاسكواش بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

ضمن البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للعبة، بعد تتويجه ببطولة العالم التى استضافتها ولاية شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-3.

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

بذلك تحقق نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.