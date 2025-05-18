شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط بنادى الزمالك اجتماعًا مع الإنجليزي توني بوليس، المدير الرياضى الجديد للقلعة البيضاء ، من أجل رسم خارطة الطريق التي سيتم اتباعها فى المرحلة المقبلة، بداية من قطاع الناشئين، حيث ستكون هناك خطة لتطوير كافة الجوانب المتعلقة بكرة القدم داخل القلعة البيضاء، وسيكون المدير الرياضى الجديد هو المنوط بتلك المهمة بالتعاون مع لجنة التخطيط.



ويقوم مسئولو نادى الزمالك فى الفترة الحالية بالترتيب لعقد مؤتمر صحفي للإعلان خلاله عن التعاقد مع المدير الرياضي الجديد، وتوضيح مهام عمله للجماهير ووسائل الإعلام، حيث يرغب مسئولو النادى فى تقديم توني بوليس بطريقة احترافية.

فى سياق آخر، يعكف مسئولو نادى الزمالك ، الفترة الحالية، على تجهيز 880 ألف دولار، ما يعادل 44 مليون جنيه، مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، لحل أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها النادي، وإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الزمالك يجهز في الوقت الحالي مستحقات البرتغالي باتشيكو خلال أيام لغلق ملف مستحقاته المتأخرة، ورفع إيقاف القيد فى هذه القضية واستخراج الرخصة الأفريقية، واستكمال المشورا فى التعاقد مع صفقات جديدة لخدمة الفريق الأول.