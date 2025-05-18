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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأحد، 18 مايو 2025 04:24 ص
توج البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العالم التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-3.
وفي منافسات السبدات، فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.
بذلك تحقق نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.
وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.
مصطفى عسل
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