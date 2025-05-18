شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت حالة من السعادة والبكاء على البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، عقب تتويجها ببطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

كما بدت ملامح الفرحة والفخر على عاطف الشربيني والد البطلة المصرية، والذي تواجد برفقتها في شيكاغو لمساندتها كعادته.

بذلك تحقق نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.



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