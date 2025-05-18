شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تعادل رقم نيكول ديفيد بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش بـ8 ألقاب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 03:38 ص

نجحت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، في معادلة أكبر رقم قياسي في تاريخ اللعبة والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وحصدت نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

وخاضت نور الشربيني نهائي بطولة العالم للمرة العاشرة في تاريخها، بعدما كانت قد خسرت في نهائي النسخة الماضية أمام نوران جوهر المصنفة الأولى.

وجاءت ألقاب نور الشربيني الثمانية ببطولة العالم خلال مواسم، 2015، 2016، 2018-2019 ،2019-2020، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023، 2024-2025.