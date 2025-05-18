شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان تفصلان المصري عن حسم المربع الذهبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتبقى للنادي المصري مباراتان فقط في مسابقة الدوري، حيث يلتقي مع البنك الأهلي السبت المقبل في الجولة السابعة من عمر لقاءات حسم بطولة الدوري، بينما يواجه حرس الحدود 31 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة.

ويستعد المصري لمواجهة البنك الأهلي فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد السويس الجديد، حيث يتنافس الفريقان على حسم الضلع الرابع في المربع الذهبي ببطولة الدوري.

ورهنت إدارة النادي المصري حسم مصير الجهاز الفني، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد أو الرحيل عن النادي، بحسم المركز الرابع فى بطولة الدوري وضمان المشاركة فى الموسم المقبل ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.