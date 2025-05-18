- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأحد، 18 مايو 2025 03:23 ص
توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.
وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.
بذلك تحقق نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.
وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015 ،2016، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.
نور الشربيني
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز