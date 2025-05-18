الامارات | 4 نجوم يمثلون منتخب ألعاب القوى في بطولة آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد ألعاب القوى، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للرجال والسيدات، التي تُقام في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة أربعة لاعبين هم: سليمان عبدالرحمن، ومعاذ فوزي، ومريم كريم، وأمينات قمر الدين.

وأكد الأمين العام للاتحاد ناصر بن عاشور، أن المشاركة في البطولة تضاف إلى سجل الحضور المستمر للمنتخب الوطني في البطولات الخارجية، بعناصر مؤهلة، وقادرة على خوض المنافسات بدرجة عالية من الجاهزية، لحصد النتائج المميزة، واكتساب الخبرات الدولية، لا سيما أن مثل هذه البطولات تشهد وجود أفضل اللاعبين.

وقال: «منتخبنا الوطني نجح في حصد خمس ميداليات أخيراً، بواقع ذهبيتين في البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات في السعودية، وثلاث برونزيات في بطولة الخليج للشباب في الدوحة».