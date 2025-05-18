الامارات | معتز عبدالله: مهمة الشارقة صعبة لكنها ليست مستحيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المدرب الوطني لكرة القدم والمحلل الفني، معتز عبدالله، مهمة الشارقة أمام نظيره ليون سيتي السنغافوري، اليوم، في نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، بأنها «صعبة لكنها ليست مستحيلة» في التفوق على الفريق السنغافوري على أرضه ووسط جمهوره، والعودة بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، مشيراً إلى أن «الملك» يمتلك الأدوات الفنية التي تؤهله للفوز باللقب القاري، وأمامه فرصة لا تُعوّض لكتابة تاريخ جديد للنادي وللكرة الإماراتية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لقب آسيا ليس مطلباً لجماهير الشارقة فحسب، وإنما للجمهور الإماراتي، ويجب على إدارة النادي تحفيز اللاعبين، لأهمية الفوز باللقب الآسيوي».

وكان الشارقة قد تأهل إلى المباراة النهائية من «دوري أبطال آسيا 2» على حساب التعاون السعودي، بعد ملحمة كروية على أرضه وبين جمهوره 2-0 إياباً، بعدما كان قد خسر ذهاباً بهدف نظيف.

وأضاف معتز عبدالله: «النتائج السلبية الأخيرة للشارقة يجب أن تشكّل حافزاً للاعبين للتعويض عن خسارة الدوري والكأس، من خلال الفوز باللقب الآسيوي الذي سيكون أفضل مصالحة للجمهور، وإثبات قدرة الفريق على إسعاد جمهوره، خصوصاً أن (الملك) يضم عناصر مميزة من اللاعبين الذين بإمكانهم صنع الفارق في المباراة».

. لقب آسيا ليس مطلباً لجماهير الشارقة فحسب، وإنما للجمهور الإماراتي.